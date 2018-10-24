ريما بنت بندر : توقعنا 3 آلاف مشارك فحضر 100000

المواطن - الرياض - تصوير - أثير الحربي

أكدت الأميرة ريما بنت بندر وكيل الهيئة العامة للرياضة سعي الهيئة لرفع نسبة الممارسين للرياضة في المملكة لنحو٤٠٪.

وقالت الأميرة ريما خلال مشاركتها في إحدى جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الثاني بالرياض: نعمل مع عدة قطاعات لإدخال استثمارات رياضية في المملكة.

وأشارت إلى سعي الهيئة إلى تهيئة منطقة عسير لممارسة الرياضات الجبلية، وأضافت : كنا نتوقع حضور ٣ آلاف شخص فقط لبعض فعاليات هيئة الرياضة لكن فوجئنا بحضور أكثر من ١٠٠ ألف شخص.

وأوضحت أن هيئة الرياضة تتعاون مع البلديات لتهيئة الكثير من الأماكن للمشي.