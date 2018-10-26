زرع خلايا أنثوية في الرجال لإرضاع أطفالهم .. من يجرؤ؟

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تسعى مجموعة من الباحثين في مجالات الطب، لإيجاد وسيلة تُمكن الرجال من إرضاع الأطفال، وذلك على الرغم من ارتباط تلك المهمة بالأم طبيعيًا.

وحسب ما جاء في صحيفة ميرور البريطانية، فإن الطالبة ماري كلاري، والتي تعمل على عدد من المنتجات الخاصة بالرضاعة الطبيعية، اكتشفت أن هناك إمكانية طبية لإضافة الخلايا المكونة للبن الأم لدى الرجال.

الفكرة وراء هذا المنتج هو أن الآباء قد يكونوا قادرين على مساعدة الأمهات التي تكافح من أجل إرضاع أطفالهن حديث الولادة.

وعلى الرغم من كون هذا المنتج لا يزال في مرحلة الاختبار، إلا أن المجموعات البحثية استطاعت التوصل إلى خليط من الهرمونات التي يحتاجها الرجل لتنمية قنوات الحليب.

الهرمون الرئيسي هو البروجستين، وهو شكل من أشكال هرمون البروجسترون الأنثوي الذي يساعد على تحفيز إنتاج الغدد المنتجة للحليب بعد الحمل والولادة.

وبخلاف هذا الهرمون، يأتي دور الدومبيريدون والذي يُعطى غالبًا للأمهات التي تعاني من صعوبات في الرضاعة الطبيعية، كونه أحد أهم محفزات إنتاج البرولاكتين، وهو هرمون يخبر جسم المرأة أن ينتج الحليب.