زلزال بقوة 6ر5 درجة يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية

المواطن - متابعة

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية والجيوفزياء الإندونيسية، أن زلزالاً بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر، ضرب السبت، جنوب شرق جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية للتعامل مع الكوارث، سوتوبو بورو نوجروهو، إنه لم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا ولم يتسبب الزلزال في حدوث أمواج مد عالية (تسونامي).

وأضاف أن الزلزال الذي وقع على عمق 97 كيلومتراً، شعر به السكان لنحو خمس ثوان بمدينة بيتونج في مقاطعة سولاويسي الشمالية الإندونيسية.

وكان زلزال عنيف، بقوة 4ر7 درجة ضرب الجزء الغربي من سولاويسي قبل أسبوعين، وتسبب في موجات تسونامي وتسييل التربة في مدينة بالو عاصمة مقاطعة سولاويسي الوسطى، بالإضافة إلى مناطق ساحلية مجاورة، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص وما زال الآلاف في عداد المفقودين.