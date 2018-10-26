زلزال بقوة 6.4 ريختر يظلم جزيرة يونانية

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وقع زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر فجر الجمعة قبالة جزيرة زاكينثوس اليونانية، وفق ما أعلن معهد الزلازل اليوناني، متسبّباً بوقوع أضرار مادّية طفيفة،وانقطاع التيار الكهربائي.

وكان معهد الزلازل الأمريكي قدّر قوة الزلزال بـ6.8 درجة، مشيراً إلى أنّه وقع في الساعة 22,54 بالتوقيت الدولي، في عرض البحر على عمق 16,6 كلم وعلى بعد 44 كلم إلى الغرب من مدينة زاكينثوس كبرى مدن الجزيرة.

وقال مرصد أثينا في وقت لاحق إنّ المنطقة شهدت سلسلة هزّات أرضيّة تراوحت قوّتها بين 4,9 و6,4 درجة وشعر بها بقوّة سكان جزيرة زاكينثوس.

وأفادت وسائل إعلام محليّة بأنّ الزلزال أدّى لانقطاع شبكة الكهرباء في مدينة زاكينثوس، كبرى مدن الجزيرة، بينما أعلنت فرق الإطفاء أن الزلزال ألحق أضرارا بشبكة الطرقات بسبب الانهيارات الأرضية التي خلّفها.

وتسبّب الزلزال بأضرار أيضاً في بيرغوس، المدينة الواقعة في غرب بيلوبونيز على البرّ اليوناني قبالة زاكينثوس. وبحسب فرق الإطفاء فقد أدّى الزلزال لتحطم سور كنيسة مما أسفر عن تضرّر سيارة فقط دون وقوع أي إصابة بشرية.

من جهتها أفادت وسائل إعلام محليّة بأن الزلزال ألحق أضراراً جسيمة ببرج أثري بني في القرن السابع خلال الحقبة البيزنطية في جزيرة صغيرة قرب زاكينثوس.

وتقع اليونان، ولا سيما غرب شبه جزيرة بيلوبونيز وجنوبها، على فوالق زلزالية كبيرة مما يعرّض البلاد باستمرار لهزّات أرضيّة لكنها نادراً ما تتسبّب بوقوع ضحايا