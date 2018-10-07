زلزال عنيف بقوة 9ر5 درجة يضرب هايتي

المواطن - متابعة

ضرب زلزال بلغت قوته 9ر5 درجة على مقياس ريختر جمهورية هايتي الواقعة في البحر الكاريبي أمس، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وإلحاق أضرار بمبانٍ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترًا شمال غرب مدينة “بورت دي بيه” و على عمق 3ر15 كيلومتر.

وحث رئيس هايتي جوفينيل مواز الناس على التزام الهدوء بعد أن قالت وكالة الحماية المدنية إن الزلزال أدى إلى سقوط جرحى وإلى ذعر في البلدات الشمالية.