زلزال يضرب الساحل الشرقي لجزيرة كامتشاتكا الروسية

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أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الاثنين، أن زلزالًا بلغت شدته 5.8 درجة سجل على الساحل الشرقي لكامتشاتكا.

وقال ممثل الخدمة: “وقع الحادث الزلزالي، اليوم الاثنين وسط النهار بالتوقيت المحلي، وكان مركز الزلزال في مياه خليج كرونوتسكي قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا على عمق نحو 120 كيلومتراً، وعلى بعد 130 كيلومتراً من بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي”.

وأضاف أن فئة طاقة الزلزال بلغت 13.0.

ووفقًا لمديرية حالة الطوارئ، فقد شعر سكان مدن بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي وإليزوفو، بزلزال شدته ثلاث درجات.

وأضافت وكالة الإنقاذ: لفحص المباني والمواقع المهمة اجتماعيا غادرت فرقة عمليات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية.