زملاء وأصدقاء أبو الفرج غاضبون: من قتل مُبتعث فلوريدا؟

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أبدى عدد من طلاب جامعة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية غضبهم الشديد من التأخر في التوصل إلى هوية قاتل المبتعث ياسر أبو الفرج، والذي عُثر على جثته الأسبوع الماضي بمقر إقامته بالقرب من الجامعة.

وحسب شبكة موقع سي بي إس ميامي، التابع لشبكة CBS الأميركية الإخبارية، فإن عددًا من زملاء وأصدقاء أبو الفرج طالبوا بسرعة معرفة القاتل، خاصة بعد أن حدد الطب الشرعي أسباب الوفاة بأنها حالة قتل صريحة.

وقال كايل سوان وهو طالب سابق في الجامعة: “كنت أعرف الضحية لأن طرقنا واحدة أثناء الذهاب للجامعة، وكنا دومًا نوجه التحية يوميًا”.

وأضاف سوان الذي يعيش في نفس الشارع الذي أقام فيه أبو الفرج: “إنه أمر مروع أن تعرف أن شخصًا ما كان في سنك قد مات”.

وأكد سوان الذي تحدث إلى الشبكة الأميركية: “نحن نعيش هنا ولا نعرف ما إذا كان القاتل شخصًا يعرفه أو إذا كان غريبًا، نود أن نعرف من فعل ذلك ومعرفة ذلك بسرعة”، مطالبًا الشرطة بإنجاز مهامها في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبها، قالت ليزا خمارا وهي إحدى الساكنات بنفس البنية، إن مثل تلك الحوادث تكررت بصورة لافتة في هذا الشارع خلال الفترة الماضية، وهو ما يمكن أن يكون له صلة مباشرة بمقتل المبتعث أبو الفرج في ميامي.

وتعيش خمارا في طابق أسفل مسرح الجريمة وتقول إن جميع جيرانها قد تأثروا بالقضية، مؤكدة أنها “لم تستطع النوم بعد أن عرفت بأمر القتل”.

وحدد المكتب الجنائي أن الوفاة كانت في تمام الساعة 3:49 مساء بتوقيت الولاية الأميركية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُقلل أعداد المشتبه بهم، ومن ثم تركيز جهود التحقيقات في طريق الحصول على إفادات تتعلق بهذا التوقيت لمعرفة قاتل المبتعث أبو الفرج.

ولا يزال حادث مقتل أبو الفرج الذي كان في السنة الثالثة في تخصص الهندسة المعمارية في جامعة ميامي، يحزن القلوب في جامعته بشكل واضح، حيث توقفت الدراسة لمدة يوم كامل، تعبيرًا عن الحزن لفراق المبتعث أبو الفرج.