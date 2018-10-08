زوجة رئيس الإنتربول المحتجز بالصين تكشف سر رسالة السكين على واتساب

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشفت جريس منغ زوجة رئيس الإنتربول المحتجز لدى السلطات الصينية مينغ هونغ وي، أنها تلقت رسالة تحتوي على صورة سكين قبل اختفاء زوجها بوقت قصير.

وحسب ما جاء في صحيفة يو إس إيه توداي الأميركية، فإن زوجة رئيس الشرطة الدولية، أكدت خلال حوار مفتوح للصحفيين أنها تلقت صورة سكين عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب من هاتف زوجها قبل اختفائه في الصين بوقت قصير.

مينغ هونغ وي، الذي تم اختياره لقيادة وكالة الشرطة الدولية لمدة أربع سنوات في عام 2016، كان يهدف لتحذير زوجته بأنه في وضع خطير قبل التحفظ عليه من السلطات الصينية، وفقًا لما جاء على لسان زوجته.

وذكر الحزب الشيوعي الحاكم فى الصين في بيان قصير أنه يحقق مع منغ في جرائم تتعلق بالرشوة وتهم فساد أخرى، ولم يحدد البيان ما إذا كان منغ هونغ وي قيد الاعتقال أو حتى في الصين.

وقال مسؤولون قضائيون فرنسيون يوم الجمعة إن الرجل البالغ من العمر 64 عامًا فُقد أثناء زيارته إلى الصين في أواخر الشهر الماضي.

وقال الإنتربول إنه تلقى خطاب استقالة منغ هونغ ويي يوم الأحد “بأثر فوري”، ولم تذكر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أي مكان يشتبه بتواجد منغ فيه.

وقالت السلطات الصينية إن منغ هونغ وي، وهو أيضًا نائب وزير الأمن العام الصيني، يخضع للتحقيق معه من قبل لجنة الإشراف الوطنية الصينية، وهي وكالة لمكافحة الفساد.