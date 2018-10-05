تحقق السلطات الأمنية بفرنسا في اختفاء الصيني هونغوي مينغ، رئيس الإنتربول الدولي الذي يوجد مقره في ليون.



وقالت وكالة فرانس برس، نقلا عن مصدر مقرب من الملف، إن عائلة هونغوي فقدت أثره في نهاية شهر سبتمبر المنصرم.



وأضاف المصدر أن زوجة هونغوي مينغ أبلغت السلطات الفرنسية باختفاء زوجها معربة عن قلقها.



وقد اتصلت زوجة رئيس الإنتربول بالشرطة بعدما لم يتواصل معها منذ سفره إلى الصين، نهاية الأسبوع الماضي 29 سبتمبر.