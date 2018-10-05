المواطن - متابعة
تحقق السلطات الأمنية بفرنسا في اختفاء الصيني هونغوي مينغ، رئيس الإنتربول الدولي الذي يوجد مقره في ليون.
وقالت وكالة فرانس برس، نقلا عن مصدر مقرب من الملف، إن عائلة هونغوي فقدت أثره في نهاية شهر سبتمبر المنصرم.
وأضاف المصدر أن زوجة هونغوي مينغ أبلغت السلطات الفرنسية باختفاء زوجها معربة عن قلقها.
وقد اتصلت زوجة رئيس الإنتربول بالشرطة بعدما لم يتواصل معها منذ سفره إلى الصين، نهاية الأسبوع الماضي 29 سبتمبر.
وقالت وكالة فرانس برس، نقلا عن مصدر مقرب من الملف، إن عائلة هونغوي فقدت أثره في نهاية شهر سبتمبر المنصرم.
وأضاف المصدر أن زوجة هونغوي مينغ أبلغت السلطات الفرنسية باختفاء زوجها معربة عن قلقها.
وقد اتصلت زوجة رئيس الإنتربول بالشرطة بعدما لم يتواصل معها منذ سفره إلى الصين، نهاية الأسبوع الماضي 29 سبتمبر.
والمعروف أن هونغوي، يبلغ من العمر 64 عاما، ويعيش مع عائلته في مدينة ليون وكان نائب وزير الأمن العام في الصين، قبل توليه منصبه الحالي في 2016.
اختير هونغوي رئيسا للإنتربول في نوفمبر 2016. وعبرت جماعات حقوقية عن قلقها وقتها من أن تحاول بكين استغلال منصب مينغ كرئيس للمنظمة لتعقب المنشقين المقيمين في الخارج.
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