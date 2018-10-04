زوجة سجين تشتري مجوهرات بـ 730 ألف ريال يوميًا

المواطن - متابعة

أخضعت السلطات البريطانية امرأة للتحقيق بعد تتبع عمليات الشراء بعدد من بطاقات الائتمان التي تمتلكها.

وكشفت التحقيقات أن المرأة هي زوجة أحد المسجونين الذي يقضي عقوبة بتهمة الاختلاس وطالبته المحكمة بسداد 35 مليون دولار.

الجهات القانونية تبين لها أن المرأة أنفقت 150 ألف جنيه إسترليني – ما يوازي 732 ألف ريال – يومياً لشراء المجوهرات، ليصل المبلغ إلى 16 مليون جنيه إسترليني خلال عقد من الزمان، بالإضافة إلى امتلاكها عقارات في لندن بقيمة 22 مليون جنيه.

وأفادت تقارير صحفية بأن المرأة المجهولة كانت تشتري مجوهرات، من محال هارودز، بقيمة 150 ألف جنيه يوميا، مشيرة إلى أنها تحمل 35 بطاقة ائتمان وتملك منزلاً في لندن بقيمة 7.5 ملايين جنيه إسترليني كانت قد دفعت أكثر من نصفه، وسددت باقي المبلغ على مدى 5 سنوات.

وطالبت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا المرأة بكشف كيف أصبحت ثرية، وكيف تمكنت من العيش بهذا النمط الباذخ من الحياة، بما في ذلك امتلاكها عقارات في بريطانيا بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى طائرة خاصة.