زوجها غير مؤهل وتريد التسجيل في حساب المواطن.. ماذا تفعل؟

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ( المهجورة ، متزوجة من غير سعودي ، عائلة سجين ، عائلة فاقد الأهلية ، زوجها غائب).

جاء ذلك ردا من برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء على مواطنة وجهت سؤالا قالت فيه: “لو سمحت زوجي غير مؤهل لحساب المواطن بسبب دخله أعلى .. أقدر أقدم لحالي، المشكلة أنهم طلبوا مني في المرفقات إثبات عدم أهلية زوجي بصك شرعي أو من المستشفى.. وهل يحق لي أن أسجل لحالي وأسجل ولدي تابع لي بما أن زوجي غير مؤهل”.

وأضاف حساب خدمة العملاء أنه يشترط لتسجيل الزوجة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق، إيداع أكثر من 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.4 مليار ريال منها الدفعة الحادية عشرة من قيمة الدعم لشهر أكتوبر الجاري، و18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، مشيرًا إلى أن دفعة شهر أكتوبر شملت 3.7 مليون مستفيد رئيسي، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد وتابع. حيث بلغت نسبة من شملهم الدعم 84% من الأُسر والأفراد المؤهلين في البرنامج، وبلغ متوسط الدعم للأسر المستحقة استحقاقاً كاملاً مبلغ 1000 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات الـ11 حوالي الـ 25.2 مليار ريال.

وحرصًا من البرنامج على التزام أقصى معايير الكفاءة في تقديم الدعم، بين المتحدث أن البرنامج أتاح التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، وذلك عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية (هنا)، وأضاف أن التسجيل متاح حتى تاريخ العاشر من كل شهر للدخول في الدورة الأهلية للشهر القادم (نوفمبر). كما نوه المتحدث بأهمية تحديث البيانات من قبل المستفيدين بشكل دوري، لضمان استمرارية الحصول على الدعم.