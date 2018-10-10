زيارة تميم إلى أميركا الجنوبية تُتوج بالخيبة والفضيحة !

المواطن - الرياض

كشفت جولة تميم بن حمد في أميركا الجنوبية خيبة وفضيحة و”بهدلة” بعد زيارته إلى 4 دول ولم يجد سوى الاستقبال البارد والاهتمام المفقود.

وكانت زيارة تميم قطر إلى أميركا الجنوبية وتحديداً بلاد البيرو والإكوادور وباراجواي والأرجنتين، حلقة جديدة في مسلسل جولات الصراخ القطري في دول العالم لطلب الدعم في أزمات بلاده التي تواجهها بعد مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب له.

وفي الزيارات الأربع، لم يجد تميم قطر إلا الاستقبال البارد والاهتمام المفقود وفضيحة فساد عقاري جديدة، بالإضافة إلى فشل سياسي دبلوماسي.