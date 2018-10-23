سارة السحيمي: 200 مساهم أجنبي في تداول مقابل صفر في 2015

المواطن - الرياض

أكدت سارة السحيمي رئيس مجلس إدارة تداول أن المملكة عملت على تهيئة بيئة الاستثمار والتداول توافقًا مع رؤية المملكة 2030.

وأضافت السحيمي خلال مشاركتها في جلسة نقاش بمؤتمر مبادرة الاستثمار الذي انطلق اليوم في الرياض : في عام 2015 لم يكن لدينا أي مساهم أجنبي واليوم سجلنا أكثر من ٢٠٠ مساهم أجنبي في السوق السعودي.

وأشارت السحيمي إلى سعي المملكة إلى زيادة مؤشرات شركاتنا في سوق التداول العالمي.

وكانت مبادرة مستقبل الاستثمار التي تأتي هذا العام تحت شعار خارطة طريق للقرن الثاني والعشرين قد افُتتحت فعالياتها صباح اليوم بجلسة حوارية ناقشت كيف يمكن للاستثمار أن يلهم الإنسانية برؤية موحدة للمستقبل، بمشاركة عدة صناديق استثمارية سيادية من روسيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما شارك في النقاشات عدة شخصيات بارزة أخرى، منها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ونائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي سيرجي غوركوف.

وشهد المنتدى اليوم توقيع 15 اتفاقية لصالح شركة أرامكو بقيمة إجمالية تجاوزت 34 مليار دولار كما تم توقيع 3 اتفاقيات لصالح وزارة النقل والهيئات التابعة لها بقيمة 14.4 مليار دولار .