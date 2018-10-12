سارة خالد لـ”المواطن”: شرف لي العمل لصالح الاتفاق..وحضور العائلات مفيد اقتصادياً واجتماعياً

المواطن- طارق سعد

تعتبر سارة خالد أول عضوة معتمدة في فريق عمل نادي الاتفاق حينما أعلن عبر حسابه الرسمي في “تويتر” تعيين سارة خالد مسؤولة مدرج العوائل في الاتفاق.

وذكرت سارة خالد لـ“المواطن” : ” ‏شرف لي العمل مع نادي الاتفاق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بحكم عملي الآن فالعمل بالرابطة تطوعي وأنا لست موظفة رسمية في النادي. السماح للعوائل بالحضور للملاعب هو نقلة جميلة جداً، وأوجه شكري لقيادتنا الرشيدة على هذا السماح لما فيه من منفعة اقتصادية واجتماعية كبيرة بحيث العائلة تستطيع أن تقضي وقتها في مكان خارج عن المألوف، وفي أجواء رياضية ممتعه خاصة أن رياضة كرة القدم لها شعبية كبيره بمختلف فئات المجتمع من رجال ونساء سواء كانوا صغاراً أو كباراً” .

وأضافت سارة لـ“المواطن” : ” ‏الخطط نضعها قبل كل مباراة لترتيب الفعاليات التي يمكن أن نعملها أو نوفرها لجذب العوائل والجماهير بشكل عام على الحضور، مثل توفير عربات الطعام والآيس كريم بحكم حرارة الجو، كما يتم توفير هدايا للأطفال وأيضاً توفير ماء مجاني، كما نتحمل أدوات التشجيع من أعلام وشعارات وأمور تفاعلية للمدرج، ويعمل معي مجموعة من المتطوعات يصل عددهن إلى ٩ زميلات ونستمتع كثيراً بهذه التجربة”.

واختتمت سارة خالد حديثها لـ“المواطن” بحث الجماهير الاتفاقية على الحضور ومساندة الفريق لتحقيق الانتصارات والعودة للمنصات.