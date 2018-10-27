ساعة ونصف تُجهز الهلال لـ اختبار النفط العراقي

المواطن - محمد سمعه

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته اليوم خلال ساعة ونصف؛ وذلك استعدادًا لمواجهة فريق النفط العراقي بعد غد الاثنين في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وبدأ الفريق تدريباته في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، ثم أجرى اللاعبون تدريبات بدنية، بحضور رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل ونائبه فهد الراشد.

وفرض الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس تدريبات لياقية باستخدام الكرة، ثم اتجه المدرب لشرح بعض من الجمل الفنية.

واختتم نادي الهلال تدريباته بخوض مناورة على جزء من الملعب.

يذكر أن نادي الهلال سيواجه فريق النفط على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في الرياض بعد غد الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة.