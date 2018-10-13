سالم الدوسري: الأخضر مو أي منتخب وهدفنا كان الإمتاع

المواطن - محمد سمعه

شدد اللاعب سالم الدوسري لاعب وسط نادي الهلال والمنتخب السعودي على أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام المنتخب البرازيلي والتي أقيمت بالأمس ضمن منافسات الدورة الرباعية.

وتحدث سالم الدوسري لقناة KSA SPORTS عقب المباراة قائلًا: المباراة كانت مميزة والمنتخب السعودي حاول إمتاع جماهيره، وكان هدفنا هو إفادة الجميع.

وتابع الدوسري: حقيقة المنتخب السعودي غير أي منتخب، لأننا لعبنا في كأس العالم ولكن شرف كبير لنا أن نلعب مع منتخب كبير بحجم المنتخب البرازيلي وبالطبع النتيجة مُرضية لنا.

وأضاف الدوسري: إشادة البرازيلي فريد باللاعبين سلمان الفرج وعبدالله عطيف شهادة كبيرة للمنتخب السعودي وبالتأكيد القادم سيكون أفضل.

يذكر أن المنتخب السعودي، سيواجه المنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات البطولة الرباعية، حيث تُقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وشارك سالم الدوسري في التشكيل الأساسي للمنتخب السعودي في مباراة البرازيل.