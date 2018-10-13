سالم الدوسري .. رفع الرأس وقدم السعادة

المواطن - محمد سمعه

قدم لاعب الوسط المميز سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، أداء مميزًا مع الأخضر بالأمس في مباراة البرازيل، ضمن منافسات البطولة الرباعية والمقامة حاليًّا في السعودية.

وعلى الرغم من خسارة المنتخب السعودي من نظيره البرازيلي بنتيجة هدفين دون رد، لكن سالم الدوسري ظهر بشكل جيد في الشوط الأول من المباراة وحاول التسديد وصناعة الفرص على مرمى الحارس البرازيلي إيدرسون ولكن دون جدوى.

وعلى الفور أشاد المدرب تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي باللاعب سالم الدوسري بعد نهاية مباراة السعودية والبرازيل قائلًا بأنه قدم أداءً مميزًا.

وغير الإشادة باللاعب سالم الدوسري، تطرق اللاعب البرازيلي فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد للإشادة بكل من لاعبي الهلال سلمان الفرج وعبدالله عطيف واللذين تألقا بشكل لافت للأنظار بالأمس في وسط ملعب الأخضر أمام البرازيل.

ودائمًا ما يُعد اللاعب سالم الدوسري هو العنصر الأساسي والورقة الرابحة للأخضر، والتي لا غنى عنها بالنسبة للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

ولعب سالم الدوسري في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من نادي الهلال مع فريق فياريال الإسباني، حيث لم يشارك إلا في آخر مباراة للغواصات الصفراء بالدوري الإسباني في الموسم الماضي.

كما قدم اللاعب سالم الدوسري أداء مميزًا مع المنتخب السعودي في مباراة منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث سجل سالم الدوسري هدف الفوز للمنتخب السعودي وقتها في شباك الحارس المصري عصام الحضري.

ولا تزال الجماهير السعودية تحمل الكثير من الآمال والتطلعات على سالم الدوسري مع باقي نجوم المنتخب السعودي من أجل التألق وتحقيق النتائج الإيجابية في بطولة كأس أمم آسيا، والتي تُقام مطلع العام المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن سالم الدوسري كان شارك في مباراة السعودية ومنتخب بوليفيا الودية، والتي أقيمت في سبتمبر الماضي وسجل الهدف الثاني للأخضر في تلك المباراة.