سالم الدوسري يُحير جماهير الهلال

المواطن - مروة نبيل

يُعد سالم الدوسري من اللاعبين السعوديين المميزين بشكل عام، وليس في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فقط، إلا أن افتقاده للمسة الأخيرة وإضاعة الأهداف خاصة في مباراة السوبر السعودي المصري أمام الزمالك، تسبب في حيرة الجماهير.

وظهر النجم سالم الدوسري بمستوى مميز في مباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الزمالك، إلا أنه فشل في هز الشباك الأمر الذي أثار غضب جماهير الأزرق.

وانتهت مباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وأعربت الجماهير الهلالية عن استيائها لغياب سالم الدوسري عن التهديف، وأكدت أنه يحتاج إلى التدريب على التسديد، لكي يصبح متكاملًا، ورصدت “المواطن” أبرز ردود الفعل على أداء اللاعب في مباراة السوبر السعودي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب الإعلامي ناصر الجديع: ” سالم الدوسري يبدو لك لوهلة أنك تشاهد ميسي أو كريستيانو، وما إن يواجه المرمى حتى يتحول إلى (حمود الفشقة)! مع ذلك يبقى لاعبًا مهمًا للفريق وصاحب أدوار مزدوجة مزعجة للخصوم، يحتاج فقط للتوجيه ولتدريبات علاجية مكثفة في مهارة إنهاء الهجمة!”.

وقال مقرن السيمري: “للأمانة الهلال قدم حلولا هجومية مرعبة .. هجوم من كل جهة وبكل الطرق .. ابتعد عن الاستحواذ السلبي .. واتجه للهجوم المباشر وبأقصر الطرق .. عابه تواجد مهاجم مثل ريفاس .. سالم الدوسري قدم كل شيء إلا النهاية السليمة .. أما خربين فحرام يخرج من الهلال ..”.

وعلق يوسف الحربي قائلًا: ” سالم الدوسري : مُعادلة رياضية مليئة بالأرقام والتفاصيل والرموز والحروف، ولكن ناتجها يساوي صفرا”، وقال آخر: “هدف الهلال الملغي في اللحظات الأخيرة بعد فاصل مهاري رائع من سالم الدوسري “.

وتابع محيا العتيبي: ” كاريلو بالأمس أعجبني جدًا، على الرغم من عودته من الإصابة إلا أنه كان مؤثرا ومن أول دقيقة من دخوله تسبب بهدف وهذا يؤكد على فعالية الجناح وخطورته أمام المرمى وهذا ما ينقص سالم الدوسري صاحب المجهود الضائع أتمنى يستمر كاريلو على وضعه وأن يتحسن سالم وبإذن الله وضع الهلال ممتاز”.

وأضاف أبو عبد الله: ” سالم الدوسري بالأمس اجتهد وقدم مستوى بدنيا كبيرا عيب سالم نهاية كورته ! لو اشتغل على نفسه في التسديد على الباب سيصبح اللاعب الأول بالمملكة بخانة الطرف”.

وتفاعل محمد فياض مع مستوى سالم الدوسري في مباراة السوبر السعودي المصري قائلًا: “بس في شيء لاحظته و خوفني.. هل تعلم أنه سالم الدوسري ضيع 5 انفرادات بمباراة الزمالك؟ أداؤه بشكل عام جيد وخصوصًا تحركاته اللي تحطه بمراكز مميزة، بس التسديد مشكلة!”.

حساب يحمل اسم عاصم الحربي، علق قائلًا: “والله أفضل لاعب في المباراة سالم الدوسري لو فيه إحصائية سترون العجب لعدد لمساته ولركضه وجريه ولياقته العالية أنت لاعب رائع يا سالم لكن ينقصك التوفيق وسيأتيك التوفيق من رب العالمين”.