سامح شكري: الأزمة مع قطر تنتهي بشرط واحد

المواطن - القاهرة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن حل أزمة قطر مع دول الرباعي العربي يتوقف على ابتعاد قطر عن السياسة التي تنتهجها واستجابتها لمطالب مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

وقال شكري خلال حوار له مع قناة روسيا اليوم: إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يقوم بخدمات جليلة لدعم الشعب اليمني في مواجهة جرائم الميليشيا الانقلابية.

وكانت الدول الأربع قد قطعت علاقاتها مع قطر قبل أكثر من عام ومنعت الطيران القطري من التحليق في أجوائها؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية.

وأضاف شكري أن حجم التبادل التجاري مع روسيا سيكون أحد المحاور المهمة التي سيتطرق لها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته المرتقبة إلى روسيا.