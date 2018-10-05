سامي الجابر .. و3 مناصب رياضية جديدة

المواطن - مروة نبيل

بعد أقل من شهر من رحيله عن رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال، يعود سامي الجابر مرة أخرى إلى تولي المناصب الرياضية، وهو الأمر الذي أسعد جماهير الأزرق.

وأصدر رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ قرارًا بتكليف سامي الجابر مساعدًا له في اتحاد التضامن الإسلامي، ومساعدًا له في الاتحاد العربي، وممثلًا للمملكة فيما يخص الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكان سامي الجابر قد أعلن قبل بضعة أسابيع عن تجهيزه لتولي منصب دولي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إعفائه من رئاسة نادي الهلال.

وترأس سامي الجابر مجلس إدارة نادي الهلال خلال الفترة من شهر أبريل حتى سبتمبر الماضي، خلفًا لـ نواف بن سعد، قبل أن يصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ قرارًا بإعفائه وتكليف الأمير محمد بن فيصل خلفًا له.