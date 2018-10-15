سترلينج يخطط لكسر صيامه التهديفي مع إنجلترا

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أعلن رحيم سترلينج، مهاجم مانشستر سيتي، التحدي من أجل كسر صيامه عن التهديف مع منتخب إنجلترا، لما يقارب 1102 يوم، وتحديدًا 1810 دقيقة في 27 مباراة.

وتمكن سترلينج، خلال هذه الفترة مع السيتي، من إحراز 34 هدفًا، منهم 4 في الموسم الحالي، وصنع 20 آخرين.

وقال مهاجم السيتي لصحيفة “ديلي ميل”، اليوم: “الهدف الأساسي هو الاستمرار في محاولة أن أكون مهددا للمرمى. عندما كنت لاعباً أصغر، لم أكن مهتماً بتسجيل الأهداف، وكنت أحاول فقط تقديم كرة ممتعة وأجعل الناس تشاهد قدراتي”.

وأضاف: “ولكن الآن أدركت أن لا أحد يتذكر الأشياء الجيدة التي تقوم بها في الملعب، الأمر فقط مرهون بالكفاءة وما تقدمه لفريقك”.

وكان آخر هدف أحرزه سترلينج مع منتخب إنجلترا، يوم 9 أكتوبر عام 2015، حيث أحرز هدفا أمام منتخب إستونيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2016 بملعب ويمبلي.