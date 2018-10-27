سحب الكسير تُزيّن سماء الخليج العربي

المواطن - الرياض

أكد الباحث في الظواهر المناخية، زياد الجهني، أن منطقة الخليج العربي على موعد مع أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة مستدلاً على ذلك بسحب الكسير التي غطت مساحات واسعة من المنطقة.

والكسير هو اندفاع كتلة باردة واصطدامها بكتلة حارة ناتجة، حيث الهواء الدافئ وزنه خفيف فيصعد إلى أعلى وتتشكل السحب الركامية.

ولنجاح حالة الكسير يتطلب الأمر وجود كميات من الرطوبة الكبيرة المترافقة مع التيارات الجنوبية فقط، لأن التيارات الجنوبية الغربية هي من ستصعد إلى أعلى وتتكثف، كثيراً ما تكون التيارات الشمالية باردة وجافة وقارية في بعض الأحيان، الأهم هو وجود كميات كبيرة من الرطوبة مع التيارات الجنوبية الغربية.

وكانت مساحات واسعة من المملكة قد تعرض اليوم لأمطار غزيرة وسحب رعدية سالت على إثرها الأودية والسيول.