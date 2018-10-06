سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 4 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئيًا على أجزاء من وسط وشمال المملكة كذلك على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان ، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات الباحة والطائف . في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول خلال فترة ما بعد الظهيرة شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.