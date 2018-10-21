سداسية الأهلي تمنح الاتفاق رقمًا مميزًا

المواطن - مروة نبيل

تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل لافت في مباراته أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق فوزًا عريضًا بسداسية مقابل هدفين.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق حقق رقمًا مميزًا في تاريخ منافسات الدوري السعودي للمحترفين بعد مباراته أمام الأهلي.

ونفذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق 13 تسديدة على مرمى الأهلي، ليُحقق رقمًا فريدًا، حيث إن الرقم القياسي لمباراة واحدة في الدوري السعودي للمحترفين منذ 2009/2010 هو 15 تسديدة لصالح لهلال ضد التعاون في نوفمبر 2012.

وبعد سداسية الاتفاق في شباك الأهلي، رفع فارس الدهناء رصيده إلى 11 نقطة، مُحتلًا المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولديه مباراة مؤجلة أمام الهلال.