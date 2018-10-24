سعد الحريري يصل الرياض للمشاركة في دافوس الصحراء

المواطن - واس

وصل دولة رئيس وزراء جمهورية لبنان، سعد الحريري، اليوم، للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة المنعقد في الرياض.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية لبنان وليد بخارى، وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة فوزي كبارة، ومندوب عن المراسم الملكية.