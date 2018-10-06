سعود آل سويلم: فوز ثمين لفارس نجد ونعدكم بالمزيد محبينا

المواطن - محمد سمعه

أعرب سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عن سعادته، وذلك بعد الفوز على فريق الحزم بخماسية مقابل هدف في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال آل سويلم بعد نهاية المباراة: فوز ثمين حصده العالمي وشكرًا لجماهيرنا العريضة على دعمها ومؤازرتها لفرسان نجد، ولا زال للمشوار بقية وأنتم سندنا جماهير الشمس ونعدكم ببذل المزيد والمزيد.

يذكر أن نادي النصر بعد فوزه على الحزم، أصبح رصيده 15 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متفوقًا على النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

وشهدت مباراة النصر تألقًا كبيرًا من اللاعب البرازيلي جوليانو، والذي سجل هدفين للنصر في شباك الحزم.