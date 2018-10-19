سفير المملكة لدى نيجيريا يسلم أوراق اعتماده للرئيس النيجيري

المواطن - واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية عدنان بن محمود بوسطجي أوراق اعتماده لفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك خلال استقبال فخامته له اليوم في القصر الرئاسي بالعاصمة أبوجا.

ونقل السفير بوسطجي خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لفخامته وللشعب النيجيري الشقيق وتمنياتهما بمزيد من التقدم والازدهار .

من جانبه عبر فخامة الرئيس النيجيري عن تمنياته للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا مزيدًا من التقدم والنماء، معبرًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولى عهده الأمين – أيدهما الله – على ما تبذله المملكة من جهود كبيرة في سبيل تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل دعمها.

حضر حفل مراسم تقديم أوراق الاعتماد الدبلوماسي، معالي وزير الخارجية النيجيري جيفري أونيما، ومستشار فخامة الرئيس للشؤون الخارجية، ورئيس التشريفات برئاسة الجمهورية النيجيرية.