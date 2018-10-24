سقوط خماسي العملة المزيفة في الرياض

المواطن - الرياض

قبضت شرطة الرياض على 5 أشخاص امتهنوا ترويج العملات المزيفة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن الإطاحة بخمسة متهمين، سعودي وسوداني وسوري واثنين من الجنسية المصرية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع وذلك بعد توافر الدلائل على امتهانهم ترويج العملات المزيفة.

ولفت إلى أن عُثر في حوزتهم على 6500 دولار أميركي مزيفة، وقد جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.