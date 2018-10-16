سقوط طائرة في طلعة تدريبية شمال المملكة.. واستشهاد طاقمها

المواطن - واس

صرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع ، بأنه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم أمس الاثنين 6 / 2 / 1440هـ الموافق 15 أكتوبر 2018م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، من نوع هوك أثناء طلعة تدريبية في المنطقة الشمالية الغربية، ونتج عن الحادث استشهاد طاقمها الجوي.

وأشار المصدر إلى بدء التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل الشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.