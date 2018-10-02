سقوط 6 مقيمين بحوزتهم أكثر من 135 ألف حبة مخدرة في الرياض

المواطن - الرياض

تمكنت فرق مكافحة المخدرات في الرياض من القبض على خلية مكونة من 6 مقيمين يروجون الحبوب المحظورة.

وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تم القبض على الخلية بسبب ترويجيهم المواد الممنوعة، حيث تم ضبط بحوزتهم 135.930 حبة من الحبوب المحظورة.

وفي وقت سابق، قبضت مكافحة المخدرات في الطائف على شخص يقوم بنشر وترويج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.