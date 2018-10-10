سلة الكراسي المتحركة يفوز على منتخب ماليزيا في البارالمبية

المواطن - واس

فاز المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، اليوم، في جاكرتا بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية “جاكرتا 2018” ضمن المجموعة (B ) على المنتخب الماليزي بنتيجة (60-49) في ختام مباريات المجموعة .

وضمت مجموعة المنتخب السعوي كلا من منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين تايبيه وماليزيا.

وسيخوض المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة مباراته القادمة بعد غدٍ امام المنتخب العراقي لتحديد سابع وثامن القارة الاسيوية.

يذكر أن منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة يضم 12 لاعباً هم ، عبدالرحمن الشعيلان وموسى الزهراني وفهد الدرعان وعلي البيشي وعصام بعيطي وعبدالله الفيفي ومهدي المكينة ومختار العبيد وسفر الحقباني وزياد الخالدي وفيصل عسيري وعبدالله الشمري ، تحت إشراف المدرب إبراهيم يونس ومساعده ابراهيم بن بصيص ،ومشرف اعاقة عبدالمحسن ابراهيم العمران و إداري المنتخب عبدالرحمن محمد الوادي .