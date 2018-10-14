سلطان بن سحيم: احذروا المملكة .. فالدول الكبرى لا تهدد

المواطن - الرياض

رفض الشيخ سلطان بن سحيم التهديدات الغربية للمملكة ومحاولة المساس بسياستها وسيادتها، مؤكدًا أن المملكة من الدول الكبرى التي لا يمكن تهديدها.

وقال الشيخ بن سحيم : كلنا سعوديون كلنا خلف الشقيقة الكبرى استقرار السعودية هو استقرار للعالم، أرواحنا فداء للشقيقة الكبرى احذروا: الدول الكبرى لا تُهدد.

وكانت المملكة أكدت في وقت سابق على لسان مصدر مسؤول رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواءً عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة، التي لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية، والدولية، ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال، وستظل المملكة حكومة وشعباً ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط.

كما أكدت المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دورًا مؤثرًا وحيويًا في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي.