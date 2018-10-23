سلطان بن سحيم عن نظام الحمدين: يدعي الطهارة وهو أسفل السافلين

المواطن - الرياض
فتح الشيخ سلطان بن سحيم النار على تنظيم الحمدين في قطر، الذي يدعي الطهارة وهو أسفل السافلين.
وقال ابن سحيم: “سمم والدي ومشى في جنازته.. اغتصب حقه في الحكم وقتله.. ثم يدعي الطهارة وهو أسفل السافلين.. ما أطهر السعودية وما أحقره من نظام”.
وتابع سلطان بن سحيم: “تآمروا على السعودية وصبرت.. حاولوا اغتيال ملكها وصبرت.. سعوا لتقسيمها وصبرت.. استغلوا جوارها وصبرت.. وها هم يتراقصون طربًا على مقتل مواطن سعودي.. دناءتهم لا قاع لها”.
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