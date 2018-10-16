سلطان بن سلمان يوجه بتشكيل مجلس استشاري لمركز التراث العمراني الوطني

المواطن - الرياض

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بتشكيل مجلسٍ استشاريٍ لمركز التراث العمراني الوطني , يهدف إلى تطوير آليات المحافظة على التراث العمراني وتأهيله وتوظيفه في المجالات كافة، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي قرار سمو رئيس الهيئة وتوجيهه بتكشيل المجلس ضمن رؤيته في النهوض بالموروث الحضاري بالمملكة الذي يمثل التراث العمراني أحد مكوناته الأساسية التي تجسد هوية الأمة وحضارتها عبر الحقب المختلفة.

ويضطلع المجلس بعدة مهام تشمل وضع السياسات والاستراتيجيات العامة لمشروعات وبرامج المحافظة على التراث العمراني الوطني، واعتماد الخطط التنفيذية لعمل مركز التراث العمراني، كما يقوم المجلس الإستشاري بتحديد الأهداف وترتيب الأولويات، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المركز والجهات ذات العلاقة في مجال المحافظة على التراث العمراني والبحث العلمي، والدورات التدريبية، في اطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز دور مركز التراث العمراني الوطني كبيت خبرة على المستوى الوطني والمستويين الإقليمي والدولي.