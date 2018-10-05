سلوك اجتماعي يهدد صحة الأم ورضيعها بعد الولادة

سلوك اجتماعي يهدد صحة الأم ورضيعها بعد الولادة

2018/10/05
الساعة 1:20 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - الرياض

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من زيارة الأقارب والأهل والأصدقاء للمرأة في المستشفى بعد الولادة.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: سلوك اجتماعي عند “البعض” أتمنى تغييره.. إرسال الدعوة لجميع المعارف لاستقبال من سيزور بعد الولادة في المستشفى (بدل المنزل) لمدة يومين من غير داعٍ طبي.

وأضاف الدكتور النمر أن ذلك يعرض النُفَساء ومولودها للالتهابات المعدية داخل المستشفى.

 

 


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