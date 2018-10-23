سليمان الراجحي ينعى أخاه عبدالله بن عبدالعزیز بكلمات مؤثرة

المواطن - الرياض

نعى رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي أخاه عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بكلمات مؤثرة استذكر فيها مآثر المرحوم داعيًا الله له بالرحمة والمغفرة.

وقال الشيخ سليمان الراجحي : بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله أخي ورفيق دربي عبد الله بن عبدالعزيز الراجحي-رحمه الله-وسيصلى عليه اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر في جامع الراجحي بالرياض .. اللهم اغفر له وارحمه واجعل ما قدم في أبواب الخير والإحسان في ميزان حسناته.

فيما قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي ناعيًا عمه الفقيد: انتقل إلى جوار ربه العم عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي.. أدع و الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، كما أدعوه تعالى أن يجبر مصابنا، ويحسن عزاءنا، ويلهمنا الصبر والسلوان.

وقد عبر العديد من المواطنين عن خالص تعازيهم في وفاة رجل البر المعروف الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي داعين الله له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

والمعروف أن الشیخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي وُلِد بمحافظة البكیرية في منطقة القصیم عام 1347ھـ، وبدأ عمله في التجارة منذ كان في السابعة عشرة من عمره، حتى أصبح أحد أبرز رجال الأعمال السعوديین.

أنشأ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله، مؤسسة خیرية تحمل اسمه عام 1430ھـ، تھدف إلى دعم وتمويل المشاريع الخیرية والتنموية في مجال القرآن الكريم والسنة النبوية والدعوة إلى الله وأھل العلم والبحوث والدراسات المجتمعیة، وكذلك دعم المؤسسات التربوية والطبیة الخیرية ومشاريع السقیا والإطعام.

ويملك الشیخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي حصصاً تزيد على الـ5 % في شركات “نادك” و”تبوك الزراعیة”، وعُرف بعدة أعمال خیرية ووقفیة.