سوبر كلاسيكو على 28 قناة تلفزيونية.. وحساب هيئة الرياضة

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نقل منافسات بطولة سوبر كلاسيكو عبر 28 قناة تلفزيونية.

وكتب تركي آل الشيخ، قبل قليل: “نقل مباشر من خلال 28 قناة تلفزيونية، بالإضافة لحساب الهيئة العامة للرياضة عبر تويتر لمباريات الدورة الرباعية الدولية، بداية من مباراة اليوم بين العراق والأرجنتين”.

وستنطلق منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، والتي تدخل ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، بمشاركة منتخبات السعودية، الأرجنتين، البرازيل والعراق.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم نظيره العراقي، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ويوم غد الجمعة، يلعب الأخضر مع البرازيل على إستاد جامعة الملك سعود.

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره العراقي، يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، على إستاد جامعة الملك سعود، وفي اليوم التالي، وتُختتم منافسات بطولة سوبر كلاسيكو بالقمة المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين.