سوق الأسهم يغلق منخفضاً بتداولات تجاوزت 2.9 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 9.72 نقطة ليقفل عند مستوى 7648.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخزف السعودي, وصادرات, وجبسكو, والعربي, والعالمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأهلي, والكابلات, والبلاد, وميدغلف للتأمين, والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 2.92% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية, والراجحي, واتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء, وسابك، وكيان السعودية، وسافكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 68.15 نقطة ليقفل عند مستوى 2386.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 62 ألف سهم تقاسمتها 63 صفقة.