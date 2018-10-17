سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات محدودة

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 8.93 نقطة ليقفل عند مستوى 7657.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 156 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 105 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات, والعالمية, وملاذ للتأمين, ومسك, وصافولا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العربي, وسامبا, والأهلي, والاتصالات, والرياض فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 5.05% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وكيان السعودية, والإنماء، وسابك, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 4.79 نقطة ليقفل عند مستوى 2318.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 106 آلاف سهم تقاسمتها 146 صفقة.