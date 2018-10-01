سويدي يُعزز صفوف السلة في الاتحاد

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع اللاعب السويدي كارل إنجستروم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي اليوم.

ووصل اللاعب السويدي صباح اليوم إلى مدينة جدة، حيث كان في استقباله غسان ينبعاوي المشرف العام على الألعاب المختلفة في نادي الاتحاد.

يذكر أن كارل إنجستروم يلعب في مركز الارتكاز ويبلغ طوله مترين، ولعب من قبل في دوري الجامعات الأميركي مع نادي جامعة ألاباما.

وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد في المنافسة وبقوة على البطولات المحلية في الموسم الجاري.