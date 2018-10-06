سيدة تفقد آلاف الدولارات بسبب خبر حملها الكاذب

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

نزل خبر حمل سيدة أميركية كالصاعقة عليها، بعد أن كانت قد جهزت للقيام برحلة عبر العالم ودفعت نفقاتها بالكامل قبل الخروج من الولايات المتحدة، بل وبدأتها بشكل فعلي، لتُجبر على العودة مجددًا إلى ولاية فلوريدا.

منذ الوهلة الأولى لإعلام كلير بوشبي بأنها تنتظر طفل جديد وهي في سن الـ33 عامًا، تحطمت أحلام سفرها في تلك الرحلة الجنونية، والتي كانت تمثل لها حلمًا منذ الطفولة، بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واعتمدت بوشبي على وسيلة اختبار رقمية للحمل، والتي أكدت أنها بالفعل تنتظر حدثًا سعيدًا، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى عدم استكمال تلك الرحلة التي كانت تعد لها منذ سنوات.

وفوجئت بوشبي بعد أن ألغت كافة خططها استعدادًا للوضع النفسي والصحي الجديد، بأن وسيلة الاختبار التي اعتمدت عليها لم تكن على نحو كبير من الكفاءة، وهو الأمر الذي أعلنته الأوساط الطبية الأميركية فيما بعض.

وأكد مسؤول بالصحة الأميركية أن الشركة أجرت استدعاء لـ58 ألف وسيلة اختبار للحمل في المنزل والمستشفيات؛ وذلك لعدم استيفائها بالمواصفات الدقيقة التي تؤهلها لإعطاء نتائج سليمة.

وقالت بوشبي: “كانت المشكلة هي كيف كان علينا أن نفكر في الحمل غير المخطط له أثناء تجربة العطلة مع ابننا البالغ من العمر ست سنوات، وأن نفهم التغيرات الهائلة التي تنتظرنا”، مشيرة إلى أن “كل هذا التوتر والقلق كان بلا سبب على الإطلاق”.