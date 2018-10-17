سيسك فابريغاس يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

المواطن - متابعة

تسلّم الإسباني سيسك فابريغاس لاعب وسط تشيلسي شهادته الثانية من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عندما بات أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي يصل إلى 100 تمريرة حاسمة.

واحتاج الدولي الإسباني السابق إلى 293 مباراة فقط ليصل إلى هذا الرقم، ورغم أن تلك التمريرة الحاسمة تعود إلى العام 2016، حين قام بها فابريغاس أمام ستوك سيتي في الدوري، إلا أنه استلم الجائزة رسميًا يوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن هذا الرقم القياسي الثاني لفابريغاس، الذي ينضم للموسوعة حيث، يشترك مع جيمي ريدناب في رقم قياسي آخر، هو “عدد التمريرات الطولية في 30 ثانية”.

ويحتل فابريغاس المركز الثاني بين أصحاب التمريرات الحاسمة في تاريخ الدوري الممتاز خلف أسطورة مانشستر يونايتد ريان غيغز برصيد 162 تمريرة، بينما يملك فابريغاس 113 تمريرة حاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي مع كل من ناديي آرسنال وتشيلسي.

وقال فابريغاس خلال تسلمه الجائزة: “لست الأسرع أو الأقوى أو الأكثر مرونة، وبالطبع لا أقفز عاليًا لأستخدم ضربات الرأس، لكن تحقيق هذا الرقم القياسي في مسيرتي هو أحد الأشياء التي أفخر بها في عملي، لأنها وظيفتي وقد فعلت ذلك جيدًا”.

وينتهي عقد فابريغاس مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، ويتردد أنه الموسم الأخير له مع البلوز، إذ يسعى ميلان لضم اللاعب الإسباني.