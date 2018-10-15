سيلفي الأخوية حاضر في لقاء العراق والسعودية

المواطن - محمد سمعه

التقط اللاعب سعيد المولد، ظهير أيمن النادي الأهلي والمنتخب السعودي، صورة سيلفي مع اللاعب أسامة رشيد، لاعب المنتخب العراقي، قبل انطلاق مباراة البلدين في البطولة الرباعية.

وكانت الصورة تم التقاطها أثناء عمليات الإحماء للاعبي الأخضر والعراق في ملعب جامعة الملك سعود، حيث عكست الصورة مدى قوة العلاقة والإخاء بين نجوم المنتخبين.

ويذكر أن الأخضر يبحث عن فوزه الأول في البطولة الرباعية، مثل المنتخب العراقي.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي كان خسر من المنتخب البرازيلي يوم الجمعة الماضية في البطولة الرباعية بهدفين دون رد.

أما المنتخب العراقي فخسر من المنتخب الأرجنتيني برباعية دون رد يوم الخميس الماضي في أول مباراة انطلقت ضمن مباريات الدورة الرباعية.

لم تتحقق أي نتيجة التعادل بين المنتخب السعودي ونظيره العراقي في آخر ثماني مواجهات جمعت بين الفريقين في كافة المسابقات.

فاز المنتخب العراقي وديًّا على المنتخب السعودي في شهر فبراير الماضي برباعية مقابل هدف، في لقاء كان أقيم في مدينة البصرة العراقية.