سيناريو جميل إن تحقق ينتهي بحالة مناخية لا تحدث عادةً في أكتوبر!

المواطن - الرياض

قدم الخبير المناخي زياد الجهني سيناريو وصفه بأنه “جميل” إن تحقق بقدرة الله.

وقال الجهني عن السيناريو: “حالة مدارية تتعمق نحو الجزيرة وتتجه لخليج عدن والقرن الإفريقي، وبعدها تتلاشى هناك، وتندفع رطوبتها نحو أخدود بارد قادم من شمال المملكة ينتج عنه حالة شبه شاملة وغزيرة لا تحدث عادة في أكتوبر”.

ويوم أمس أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، أنه يتم مراقبة منخفض مداري في بحر العرب، قد يرتقي إلى مستوى عاصفة مدارية.

وتشير المؤشرات الأولية إلى تأثر المملكة والإمارات العربية المتحدة بالمنخفض.