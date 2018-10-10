سيول متوقعة.. أكثر من 8 ساعات من الأمطار الغزيرة على جازان

سيول متوقعة.. أكثر من 8 ساعات من الأمطار الغزيرة على جازان

2018/10/10
الساعة 9:57 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جازان

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة جازان وتحديدًا فيفا والريث والحقو والعيدابي وأبو عريش وصامطة والطوال والخوبة والأجزاء المجاورة لها.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.
وتبدأ الحالة في تمام الـ12 و30 دقيقة ظهر اليوم الأربعاء حتى الـ9 مساءً.


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