شاب بسجل حافل.. من هو معين عبدالملك رئيس وزراء اليمن الجديد؟

المواطن - الرياض

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء أمس الاثنين، قرارًا بتعيين معين عبدالملك رئيسًا جديدًا للحكومة، خلفًا لأحمد عبيد بن دغر المُقال.

من هو معين عبدالملك؟

معين عبدالملك سعيد (37 عامًا) هو ابن محافظة تعز، وحاصل على الدكتوراه في الفلسفة في مجال العمارة ونظريات التصميم من جامعة القاهرة.

وعمل معين عبدالملك بالمجموعة الاستشارية في القاهرة بمجال التخطيط والعمران، ثم عمل أستاذًا مساعدًا بكلية الهندسة في جامعة ذمار اليمنية، وفي الفترة بين عامي 2004 و2005 تم تعيينه استشاريًّا مع هيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية.

وشارك معين عبدالملك في مؤتمر الحوار الوطني عن الشباب المستقل، ثم انتخب رئيسًا لفريق استقلالية الهيئات الوطنية والقضايا الخاصة، وبعدها انضم إلى عضوية لجنة التوفيق وعضوية لجنة تحديد الأقاليم.

وفي عام 2011، كان لـ معين عبدالملك دور كبير في المشاركة في صياغة وثيقة مطالب الثورة، التي عممت على كل ساحات الحرية والتغيير، كما شارك مع عدد من الأكاديميين اليمنيين في الداخل والخارج في تأليف رؤية الشباب المستقل لليمن عام 2030 كرؤية شاملة، تم نشرها في نفس العام.

وشارك معين عبدالملك كذلك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بالسياسات والتخطيط الإستراتيجي ممثلًا عن الشباب، كما ألف عددًا من الكتيبات وأوراق العمل المتعلقة برسم السياسات والإستراتيجيات بشكل عام، فضلًا عن مشاركته في الفعاليات الخاصة بوثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل ورؤية الدستور المقبل في محافظات يمنية عدة.

كما ساهم معين عبدالملك في الورش المتعلقة بصياغة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في اليمن.

وفي عام 2017، قرر الرئيس اليمني تعيين معين عبدالملك وزيرًا للأشغال العامة والطرق، خاصة أنه يعد من أبرز الشخصيات الشابة التي تحظى بتأييد كبير في الأوساط اليمنية.