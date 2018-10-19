شاب يطعم أصدقاءه فطائر من رماد جثة جده

المواطن - متابعة

تحقق الشرطة في ولاية كاليفورنيا في صنع طالب بمدرسة ثانوية فطائر من رماد جده، وتقديمها لمجموعة من زملائه.

وقالت الشرطة إن عدداً من الطلاب في مدرسة دافينشي الثانوية في كاليفورنيا الأمريكية، أكلوا الفطائر، التي يُعتقد أنها تحتوي على رماد من رفات جد الطالب المتهم.

ورغم كثرة القضايا، التي أحضر فيها الطلاب فطائر محشوة بمواد ممنوعة إلى المدارس، إلا أنها المرة الأولى التي يُبلغ فيها عن رماد بشري في هذه الفطائر، بحسب موقع سي بي إس سكرمنتو.

وتشير التحقيقات، إلى أن فطائر الطالب، كانت عبارة عن حلويات قدمها لـ 9 طلاب من زملائه، على الأقل.

وتعمل الشرطة على التأكد من تورط طالبين آخرين في هذه القضية.