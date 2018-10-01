شارل أزنافور عملاق الأغنية الفرنسية يترجل

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أعلنت مصادر إعلامية فرنسية وفاة عملاق الأغنية الفرنسية شارل أزنافور عن عمر ناهز الـ94 عامًا.

والمعروف أن شارل أزنافور هو مطرب، وكاتب للأغاني وممثل فرنسي – أرميني عاش في جنيف وتزوج ثلاث مرات، لديه ستة أولاد.

وولد شارل أزنافور في باريس في 22 مايو 1924م لأب وأم أرمينيين واسمه عند الميلاد كان شاهنور فاريناج أزنافوريان.

أزنافور هو واحد من المطربين الأكثر شعبية في فرنسا، بدأ الغناء في سن التاسعة وجاءت فرصته عند المغنية إديث بياف التي سمعته يغني ورتبت لتأخذه معها في جولاتها الغنائية في فرنسا والولايات المتحدة.

غالبا ما يوصف بأنه “فرانك سيناترا الفرنسي”، وكل أغاني أزنافور عن الحب تقريبًا.

وقد كتب أكثر من ألف أغنية وكذلك ألف العديد من المسرحيات الموسيقية، كما قدم أكثر من مائة ألبوم، ومثل في أفلام الستينات.

أزنافور يغني بأكثر من خمس لغات عالمية وهي الفرنسية والروسية والإنجليزية والأرمنية والإيطالية والإسبانية، ولذلك يعتبر أزنافور المغني الفرنسي الأكثر شهرة في خارج بلده، حصلت أغنيته “هي” She على المرتبة الأولى لأعلى مبيعات في المملكة المتحدة في السبعينات.

منح الرئيس الأرمني سيرج سركيسيان المواطنة الفخرية لأزنافور وهو واحد من أشهر أعضاء المجتمع الأرمني في فرنسا من ذوي النفوذ.

وكان في طليعة الجهود التي يبذلها المجتمع لمساعدة ضحايا كارثة زلزال عام 1988 الذي دمر جزءًا كبيرًا من شمال أرمينيا.

وباع أزنافور أكثر من مائة مليون أسطوانة في 80 دولة، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أشد المعجبين به.