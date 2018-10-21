شاهد.. أكبر طائرة برمائية في العالم تقلع من الماء والصين كلمة السر

المواطن - متابعة

في تجربة هي الأولى من نوعها، رصد مقطع مصور بثته قنوات أجنبية، اليوم السبت، لحظة إقلاع أكبر طائرة برمائية في العالم من صنع الصين.

ونجحت التجربة الجديدة بعد إقلاع الطائرة من الماء والهبوط عليه حسب ما أفادت شركة الصين لصناعة الطائرات.

وتعتبر الطائرة المعروفة باسم AG600، أكبر طائرة برمائية في العالم، بلغ طولها 39.3 مترًا وبإمكانها التحليق لمسافة 4.5 ألف كيلومتر.

وصناعة الطائرة AG600 في يوليو 2016، وفي ديسمبر 2017 أنجزت الطائرة رحلتها الجوية الأولى، منطلقة من البر.

وخصصت هذه الطائرة الفريدة من نوعها لمواجهة الحرائق والقيام بأعمال الإنقاذ، ويمكن استخدامها كطائرة نقل، حيث تتسع خزاناتها لـ12 طنا من الماء، ويمكنها أن تنقل 50 شخصا.