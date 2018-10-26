شاهد.. أمطار على أحد ثربان وتحذيرات: لاتقتربوا من بطون الأودية

المواطن - أحمد الشهري

سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة، اليوم الجمعة، على مركز أحد ثربان التابع لمحافطة المجاردة، وشملت الأمطار معظم أجزاء المركز.

من جانبها حذرت مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين من التعرض لأخطار الأمطار والسيول، لاسيما هذه الأيام حيث تشهد بعض مناطق المملكة تراكم سحب متفرقة ما ينذر بهطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة .

ونوهت إلى خطورة تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية على الأفراد والمركبات، مطالبةً بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند الخروج في الأجواء الممطرة والسيول وأثناء عبور الأودية.

وحثت المديرية المواطنين والمقيمين على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، وتجنب الأسباب الرئيسية في الحوادث مثل الغرق، وانهيار المباني، وانزلاقات الصخور على الطرق والصواعق.

.